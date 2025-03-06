الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

النيابة تستعجل التقرير المروري في واقعة دهس شاب بسيارة بالتجمع

إسعاف
إسعاف

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري في واقعة فتاة دهست شابًّا بسيارتها مما أسفر عن مصرعه في الحال بمنطقة التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

فتاة تدهس شاب بسيارتها بالتجمع الخامس 

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء وقوفه على الطريق لاستقلال سيارة أجرة بمنطقة التجمع الخامس وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “م. ال” وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان، تبين أن الشاب يعمل في أحد المطاعم وعقب انتهاء عمله، خرج إلى الشارع لاستقلال سيارة للعودة لمنزله، وأثناء وقوفه دهسته سيارة تقودها فتاة كانت تتسابق مع 2 آخرين مما أسفر عن وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

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