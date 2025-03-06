شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

ذكرت صحيفة ArsTechnica أن شركة Albedo الأمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا.

إطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

وأشارت الصحيفة إلى أن قمر Clarity-1 الجديد من المفترض أن يطلق الأسبوع المقبل من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، على متن صاروخ من نوع Falcon 9 من تابع لشركة "سبيس إكس".

ومن المخطط أن يرسل القمر بعد إطلاقه إلى مدار يرتفع ما بين 500 إلى 600 كلم عن سطح الأرض، ومن ثم ينقل إلى مدار يرتفع 274 كلم عن سطح الأرض.

وبحسب «روسيا اليوم»، يزن القمر الجديد 530 كلغ، وصمم ليعمل نحو خمس سنوات في المدار، وليستخدم لأغراض مختلفة بما في ذلك مراقبة خطوط الأنابيب ومراقبة محطات الطاقة الشمسية.

إطلاق حوالي 24 قمرا لتعمل في مدار أرضي منخفض

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Albedo تخطط لإطلاق حوالي 24 قمرا لتعمل في مدار أرضي منخفض، ومؤخرا حصلت على منحة مادية من مختبرات الأبحاث التابعة للقوات الجوية الأمريكية لتطوير هذه الأقمار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سبيس إكس" التي ستطلق القمر الجديد كانت قد أطلقت من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في يناير الماضي 130 قمرا صناعيا على متن صواريخ Falcon 9، من بينها قمر صناعي تابع لشركة Baykar التركية.

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