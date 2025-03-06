الخميس 06 مارس 2025
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حماية المستهلك يُعلن عن حملة استدعاء لمنتجات STRÅLA للعلامة التجارية أيكيا

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
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أعلنت شركة "الفطيم مصر" لبيع التجزئة المالكة للعلامة التجارية "أيكيا" بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، عن حملة استدعاء لبعض سلاسل ومصابيح الإضاءة LED الخاريجة التي تحتوي علي قابس غير متوافق من مجموعات المنتجات " STRÅLA " كون القابس لا يتوافق مع معايير السلامة.،مما يؤدي لخطر التعرض لصدمة كهربائية.

 


 

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المستهلكين والاستخدام الآمن للمنتجات، ويرجع ذلك بسبب خطأ في التصنيع، كون  قابس هذه المنتجات لا يتوافق مع معايير السلامة، مما يؤدي إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.

 


وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على المنتجات المتأثرة من خلال اسم مشغل LED، وختم تاريخ مشغل LED، واسم القابس (جميع
التفاصيل أدناه)
     -      1056314 - STRÅLA N LED lght chain 24 star flash/outdr gld
-   30563178 - STRÅLA NN LED lghtng crtn 48 outdoor star

- تواريخ الإنتاج المتأثرة هي ( شهر – سنة )  :
2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409,
2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434,
2437
معدة التحكم الإلكتروني المتأثرة: ICPSH24-2-IL-1
اسم القابس (SYK-02F).

 

 

 وتناشد أيكيا جميع العملاء الذين يمتلكون سلاسل ومصابيح الإضاءة LED الخارجية والمتضررة من مجموعات المنتجات STRÅLA علي التوقف علي استخدامها والإتصال بإيكيا فورا لإجراء عملية الاستبدال او الاسترجاع ورد القيمة دون الاشتراط إثبات عملية الشراء ( الفاتورة ).

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