بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كل الإجراءات التنفيذية لإعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع، من تحريرهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالسودان الشقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من نقل المصريين المحررين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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