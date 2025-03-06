حبس عصابة نسائية لسرقة الموبايلات في الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس 3 سيدات ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهن هاتف محمول من سيدة أجنبية بأسلوب النشل في منطقة الجمالية.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهن على (4 هواتف محمول).

بمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة بأسلوب "النشل"، وأكدن أن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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