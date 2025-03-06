وصول 29 ألف طن ألومنيوم، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 897 شاحنة و60 سيارة.

وصول 29 ألف طن الومنيوم لميناء سفاجا

شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 501 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 396 شاحنة و8 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SFYCARAYA على متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من اندونيسيا والسفينتين سينا وDSM NORWICH بينما تغادر السفينة الحرية.

فيما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل وغادرت السفينتين دليلة وسينا.

كما تم تداول 4100 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2275 راكب.



الخميس 6 مارس 2025

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