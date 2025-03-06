محمد شبانة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الأهرام

أصدرت مؤسسة الأهرام قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي محمد شبانة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وكان الكاتب الصحفي محمد شبانة، تولى منصب رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، كما أنه عضوًا في مجلس الشيوخ، وتقلد عدة مناسب في دورات متتالية خلال عضوية بمجلس نقابة الصحفيين كان أخرها سكرتير عام النقابة، وتقدم مؤخرًا بأوراق ترشحه لعضوية المجلس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لعام ٢٠٢٥.

ويعتبر محمد شبانة أحد أبرز الإعلاميين والنقاد الرياضيين المصريين، والذي سبق له أن عمل سكرتير عام نقابة الصحفيين.

وبدأ شبانة مشواره الصحفي، في مؤسسة الأهرام، قبل أن ينتقل للعمل الإعلامي في قناة "نايل تي في" عام 1993، ثم انتقل للعمل كمراسل في العديد من القنوات العربية.

وقدم شبانة مجموعة من البرامج الرياضية في مجموعة من القنوات المصرية، أبرزها قناة "مودرن سبورت، أون تي في والقاهرة والناس.

وفي عام 2007 قدم محمد شبانة مجلة "شووت" الرياضية، بالإضافة إلى توليه رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي في عام 2017.

وسبق أن تولى شبانة رئاسة رابطة النقاد الرياضيين لدورتين متتاليتين، في نسختي 2015، 2019، وتم اختياره في دورة عام 2015 كأمين صندوق لرابطة النقاد الصحفيين.

وتولى محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، قبل أن يقدم الاعتذار عن الاستمرار في هذا المنصب، في عام 2022.

ويقدم محمد شبانة حاليًا برنامج عبر قناة "إي تي سي"، تحت عنوان بوكس تو وكس.

ويعد شبانة حاليًا، أحد أعضاء مجلس الشيوخ المصري في الوقت الحالي.

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