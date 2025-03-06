كيف جسد حمادة هلال شخصيتي مداح الرسول والشيطان في رمضان 2025؟

للعام الخامس على التوالي، يقدم النجم حمادة هلال مسلسله المداح الذي أصبح بصمة رمضانية بالوطن العربي بمختلف أطيافه.

مسلسل المداح حافظ على النجاح ذاته الذي حققه من الموسم الأول وصولًا للخامس الذي يعرض في سباق رمضان 2025.

المداح والشيطان

يأتي العمل هذا العام تحت اسم “المداح أسطورة العهد”، ومن إتقانه لدوره بحسب آراء الجمهور والنقاد أصبح “صابر المداح” لصيقا بالنجم حمادة هلال بشكل كبير وربط الجمهور بين الجانب الروحاني والإيماني لدى حمادة وصابر وكأنهما شخص واحد، وهو ما اعتاد جمهور المداح على أن يراه طوال المواسم الماضية.

أما الجديد فى مداح رمضان 2025 فإن حمادة هلال يجسد شخصيتين؛ الأولى صابر مداح الرسول والثاني قرين صابر أو الوجه الآخر له الشيطان، ومن هنا برز إبداع حمادة هلال بقوة.

وأشار عدد من الجمهور إلى أن ما يفعله حمادة هلال طوال سنوات عرض المداح الأربعة الماضية والموسم الحالي هو ترسيخ كبير وعلامة ستبقى قوية فى تاريخ هذا النجم، وأنه خرج بأدائه التمثيلي من حدود المطرب الذي يريد الانتشار كممثل، وأصبح بالفعل ممثل بدرجة فنان.

يضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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