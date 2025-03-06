الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر القصدير
سعر القصدير

يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 

سعر طن القصدير اليوم الخميس 

سجل سعر القصدير اليوم الخميس 6 مارس 2025 نحو 31,823 ألف دولار للطن، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

 

أسعار القصدير اليوم  

يعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة بطاريات.

 

ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

 

أهم القطاعات المصدرة 

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%، الأجهزة الكهربائية 6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%،  الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%.

 

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي: أوروبا (المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا - جورجيا - التشيك -  إسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) إفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - أوغندا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر طن القصدير اليوم الخميس أسعار القصدير اليوم سعر طن القصدير القصدير

مواد متعلقة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

زغلول صيام يكتب: يعني ايه كأس عاصمة مصر؟! وماذا عن كأس مصر الأصلي؟! وكلام عن الشركة الألماني والذكاء الصناعي في قرعة الدوري!!

عودة المصريين المختطفين من السودان سالمين (صور)

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

منوعات

المزيد

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

سبائك الذهب، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الموسيقى مجرد أصوات لم يرد نص في تحريمها ويجوز الغناء بها

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رسول الله الشاهد والمبشر والنذير (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية