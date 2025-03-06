القبض على طالب لقيادته سيارة برعونة في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو لقائد سيارة تبدو عليه علامات حداثة السن، يتضمن عبارات مُسيئة، بالإضافة لتعريضه حياته والآخرين للخطر، بمدينة نصر.

القبض على صغير لقيادته سيارة بمدينة نصر

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لقائد سيارة تبدو عليه علامات حداثة السن، يتضمن عبارات مُسيئة، بالإضافة لتعريضه حياته والآخرين للخطر، بمدينة نصر.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونجله، طالب، مقيم بذات العنوان مالك الحساب المُشار إليه والسيارة المستخدمة سارية التراخيص.

وبمواجهتهما أقر الأخير بقيادة السيارة ملك والده برعونة ودون رخصة قيادة، وتدوين منشورات خارجة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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