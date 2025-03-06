الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على طالب لقيادته سيارة برعونة في مدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو لقائد سيارة تبدو عليه علامات حداثة السن، يتضمن عبارات مُسيئة، بالإضافة لتعريضه حياته والآخرين للخطر، بمدينة نصر.

 

القبض على صغير لقيادته سيارة بمدينة نصر
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لقائد سيارة تبدو عليه علامات حداثة السن، يتضمن عبارات مُسيئة، بالإضافة لتعريضه حياته والآخرين للخطر، بمدينة نصر.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونجله، طالب، مقيم بذات العنوان مالك الحساب المُشار إليه والسيارة المستخدمة سارية التراخيص.

وبمواجهتهما أقر الأخير بقيادة السيارة ملك والده برعونة ودون رخصة قيادة، وتدوين منشورات خارجة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة نصر القبض على صغير لقيادته سيارة بمدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

القبض علي قائد سيارة ميكروباص للقيادة برعونة بدائري الوراق

حقيقة سرقة السور الحديدي بشارع البحر بسوهاج وضبط طالب يقود سيارة برعونة في البحيرة

ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية