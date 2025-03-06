كشف حساب مارسيل كولر أمام الزمالك

بعد تحديد رابطة الأندية موعد مباراة الاهلي والزمالك ببطولة الدوري والتي من المقرر أن تقام في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة، تتجدد مواجهات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك، حيث سبق وواجه كولر القلعة البيضاء في 9 مواجهات سابقة قبل مواجهة الثلاثاء المقبل .

وحقق كولر الفوز في 6 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في اللقاء الاخير ببطولة الدوري

وسجل الأهلي 16 هدفا مع كولر في شباك الزمالك.

وتلقت شباكة خمسة اهداف.

حقق الفوز 2-0 وتوج بطلا للسوبر.

حقق الفوز 3-0 في مباراة الدور الأول للدوري الموسم قبل الماضي.

حقق الفوز 4-1 في مباراة الدور الثانى بالدوري الموسم قبل الماضي.

حقق الفوز 2-0 وتوج بطلا لكأس مصر.

خسر 2-1 في الدور الأول للدوري.

حقق الفوز 2-0 في الدور الثانى للدوري "اعتباريًّا".

خسر 4-3 بركلات الترجيح في السوبر الأفريقى.

حقق الفوز 7-6 بركلات الترجيح فى السوبر المحلى وتوج باللقب.

وتعادل في مباراة الدور الأول التي أقيمت يوم ٢٢ فبراير الماضي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد استكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد إعلان جدول المباريات حتى نهاية الموسم بجانب بحث استعدادات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بعد بيان رابطة الأندية الذي صدر فجر اليوم.

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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