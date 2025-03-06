الخميس 06 مارس 2025
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معهد تيودور بلهارس للأبحاث يحقق قفزة نوعية في التحول الرقمي

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس يطلق بوابته الإلكترونية الجديدة، فيتو

أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل جهودها في دعم التحول الرقمي لتحديث الخدمات، تحسين كفاءتها، وتوفير آليات متطورة لإدارة المشروعات العلمية والمنح البحثية.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يحقق قفزة نوعية في التحول الرقمي

وفي هذا الإطار، نجح معهد تيودور بلهارس للأبحاث في إطلاق بوابته الإلكترونية الجديدة، التي تهدف إلى توفير بيئة بحثية متكاملة تدعم العمل المؤسسي والتواصل الفعّال، مع تيسير وصول الباحثين إلى الموارد العلمية وتعزيز التعاون بين الأقسام البحثية والإدارية، بما يسهم في تحقيق أداء مؤسسي أكثر كفاءة وفاعلية.

وفي هذا السياق، صرح د. محمد شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن إطلاق البوابة الإلكترونية يمثل خطوة جوهرية ضمن إستراتيجية المعهد للتحول الرقمي الشامل، موضحًا أن البوابة الجديدة توفر بيئة متطورة لدعم البحث العلمي وتعزيز التعاون بين الباحثين، كما تسهم في تحسين إدارة المشروعات البحثية وتيسير وصول الباحثين إلى الموارد والمعلومات العلمية بسهولة.

تضم البوابة الإلكترونية عددًا من الخدمات المتكاملة التي تدعم البحث العلمي والإداري، أبرزها نظام متطور لتقييم مخرجات البحث العلمي وربطها بمكافآت أعضاء هيئة البحوث لتحفيز الإنتاج العلمي، ومنصة شاملة للبرامج التدريبية تتيح استعراض الدورات المتاحة والتقديم عليها بسهولة. كما تشمل البوابة نظامًا لإدارة المشروعات البحثية يغطي مراحل التقييم والتمويل والمتابعة، بالإضافة إلى بوابة التسجيلات الأكاديمية لدعم طلاب الدراسات العليا. وتوفر البوابة أيضًا خدمات إلكترونية علاجية تتيح للمواطنين حجز المواعيد الطبية والاستعلام عن مختلف الخدمات بسهولة.

تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي تحت إشراف فريق متخصص من الخدمات الرقمية ونظم المعلومات بالمعهد لضمان تطبيق أحدث المعايير التكنولوجية وتهيئة بيئة عمل رقمية متكاملة. ونجح المعهد في تحقيق ميكنة شبه كاملة بنسبة تقارب 100% لمعظم الخدمات، مما يعزز مكانته كنموذج رائد في التحول الرقمي داخل القطاع الصحي والبحثي والإداري. ويعكس هذا التطور التزام المعهد برؤية مصر الرقمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للباحثين والمواطنين والعاملين.

للاطلاع على البوابة الإلكترونية لمعهد تيودور بلهارس

 

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