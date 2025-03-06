هل في المال حق للفقراء غير الزكاة؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أنه يوجد للفقراء في أموالنا حق غير الزكاة، وهو فروض الكفايات بما يسد جوعتهم، ويستر عورتهم، ويداوي مريضهم، ويأوي مشردهم، وهي مسئولية مجتمعية تضامنية.



فللفقراء حق على الأغنياء بصفة عامة، هذا الحق الذي تحدث عنه القرآن الكريم في سورة الذاريات فقال سبحانه: “إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” (الذاريات: 15-19)، وفي سورة المعارج في قوله تعالى: “وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” (المعارج: 24-25)

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ” (سنن الترمذي).

وزير الأوقاف السابق يوضح فضل إخراج الزكاة خلال شهر رمضان



وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أن هذا الحق يتمثل في قسمين الأول الحق الوجوبي المتمثل في الزكاة والكفارات، والثاني الندبي ويتمثل في الصدقات وفروض الكفايات وسائر وجوه البر الأخرى، وفي رمضان يزداد هذا الحق أهمية سواء أكان وجوبيًا أوم ندبيا، فمن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو ما يجعل كثيرًا من الأغنياء يخرجون زكاة أموالهم في رمضان بغية التعرض لهذا الثواب العظيم المضاعف، أضف إلى زكاة الفطر التي هي طهر للصائم وطعمة للمساكين والفقراء والمحتاجين، أضف إلى ذلك إطعام الفقراء في رمضان، فإذا كان نبينا قد بين لنا أن من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، فلا شك أن العناية بالفقير والمحتاج في ذلك تعد من فقه الأولويات وفروض الكفايات، لسد وقضاء حوائج الفقراء، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم):" ما آمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم".

وزير الأوقاف يدعو إلى سرعة إخراج الزكاة خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح أنه ومن ثمة فإننا ندعو إلى إسراع كل من لم يخرج زكاة ماله بإخراجها في هذا الشهر الكريم مستغلًا فضلا الله العظيم على خلقه ومضاعفة الحسنات لهم في هذا الشهر، وكذلك إخراج زكاة الفطر، والتوسع في الصدقات، والعمل على ألا يكون بيننا في رمضان جائع أو محتاج .

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