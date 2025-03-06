مسلسل العتاولة 2، مشهد مؤثر لطلاق السقا وزينة بالحلقة السادسة

تتسارع الأحداث بالموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة» الذي يترأس بطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

العتاولة 2 الحلقة6

وشهدت أحداث الحلقة 6 مشهد مؤثر جمع بين نصار وحنة، فقرر الأول الانفصال عن زوجته التي تجسد دورها الفنانة زينة وصفعها ووبخها معلنا عن انتهاء تام لقصة الحب التي جمعتهما طوال أحداث الموسم الأول من العتاولة.

ووقع الطلاق بسبب ما حدث بالحلقة 5 من العتاولة 2 حيث شهدت الحلقة عودة نصار وخضر للعمليات الإجرامية بتوجيه من عيسي الوزان، وكان أول تلك العلميات هو سرقة 100 مليون جنيه من تاجرة أعضاء بشرية وجسدت دورها كضيفة شرف المسلسل الفنانة جومانا مراد، وبالفعل استطاع الثلاثى تنفيذ العميلة بنحاج واتمام السرقة.

لكن بسبب الغيرة بين حنة «زينة» وعدولة «نسرين أمين» على نصار «أحمد السقا» تقوم الثانية بسرقة الأموال لكي تتقرب من نصار ويحتاج إليها من أجل الاموال لعلاج ابنته والمقابل الانفصال عن زينة بشكل نهائى، وبسبب أن حنة قامت بشكل غير مباشر بإخبار عدولة أن نصار لن يحتاج لأموالها وسيعود لعمليات السطو لتغطية مصروفات نجلته المريضة فتقوم عدولة بسرقة الأموال وتصويب عيار ناري على طارق لطفي، وهو ما يجعل السقا ينهار بالصفعات والتوبيخ على وجه زينة وتطليقها رغم الحب المتبادل بينهما.

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة 4 من الموسم الثاني من «العتاولة» العديد من الأحداث المتنوعة فى بدايتها الكشف عن مرض ضمور العضلات لدي نجلة نصار وحنة (السقا وزينة) مما جعل حنة تشجع نصار للعودة لطريق عمليات السرقة رفقة خضر (طارق لطفي) وعيسي الوزان (باسم سمرة) من أجل الحصول على مصاريف علاج ابنته التي تحتاج الى 3 حقن الواحدة منها بملايين.



على جانب آخر ذهب عيسى الوزان لـ عدولة (نسرين أمين) ليحاول أن يكسبها فى صفه وفى مشهد كوميدي جرى مونولوج بينهما وقال على خطي وطريقة النجم محمد رمضان: "أسألي chat gpt مين أخطر وأشقى وفخر العرب في الإجرام كان قالك عيسى الوزان.. نمبر وان".

مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2 في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة 2» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، ، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان الموسم الأول يشارك به العديد من النجوم تم استبعادهم فى الموسم الثاني منهم مى كساب، نهي عابدين، محمد التاجي، ومنة تيسير.

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