السجن 5 سنوات لشخصين بتهمة التعدي على عامل بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة كهربائى وفران بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالتعدي على عامل وضربه بأسلحة بيضاء.

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمين «م. م» 38 سنة، كهربائى، و«ع. ل» 24 سنة، فران، لأنهما فى يوم 16 أبريل عام 2024، بدائرة قسم الجيزة، أحدثا إصابة المجنى عليه «ب. ع» عامل، بأن تعديا عليه بالضرب حال إحرازهما لأسلحة بيضاء.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى أمسكه وشل حركته، وسدد له المتهم الأول ضربة تجاه الرأس، ليتمكن المجنى عليه من صدها بيده اليسرى، فحدثت إصابته والتى نشأت على إثرها عاهته المستديمة التى يستحيل علاجها.

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