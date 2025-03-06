تجديد حبس عاطل وزوجته بتهمة إطلاق النار على سائق توك توك لسرقة مركبته

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل وزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إطلاق النيران على سائق توك توك لسرقة مركبته بالإكراه، في مدينة 6 أكتوبر.

إطلاق النيران على سائق بالجيزة

كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل سائق توك توك إلى المستشفى، مصابا بطلق ناري، نتيجة الاعتداء عليه في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه استدرجته سيدة بحجة توصيلها، ثم هدده زوجها بسلاح ناري للاستيلاء على التوك توك، وخلال محاولة المجني عليه مقاومته، أطلق عليه المتهم طلق ناري، مما أدى لإصابته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم وزوجته، وتمكنوا من ضبطهما، وأرشدا عن التوك توك المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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