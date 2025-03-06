الاستماع لأقوال شهود عيان في حادث تصادم بأبو النمرس

استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان واقعة مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل أعلي الطريق بمنطقة أبو النمرس للوقوف على ملابسات الحادث.

حادث أبو النمرس اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهلي بوجود مصادمة ومصابين أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين تصادم سيارة بموتوسيكل مما أسفر عن مصرع شخصين وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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