البترول تعتزم ربط بئر الفيوم 5 بمنطقة غرب المتوسط على خريطة الإنتاج

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لربط بئر استكشافية جديدة على خريطة الإنتاج قريبًا وذلك ضمن خطة قطاع البترول لتقليل الفاتورة الاستيرادية والعمل على زيادة الإنتاج في الفترة القادمة.



وأظهرت النتائج المبدئية للبئر الاستكشافية الفيوم 5 في منطقة شمال إسكندرية غرب البحر المتوسط في مياه عمقها ٣٤٦ مترًا باستخدام جهاز الحفر فالاريس دى إس -١٢و جود طبقة حاملة للغاز وجارٍ عمل تسجيلات كهربائية في الأيام القادمة.



وتعتبر البئر ثاني اكتشاف لشركة bp في المنطقة الغربية بعد البئر كينج٢ والثالث في هذه المنطقة بعد بئر أكسون وستعمل الشركة على ربطهما على الإنتاج في أقرب وقت كربط واحد مع منطقة الكينج الواعدة وخاصة لقرب المنطقة من تسهيلات الإنتاج الغربية.



ومن المتوقع أن توفر إنتاجية هذه الآبار حوالي مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية كل عام بعد وضعها على الإنتاج.

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