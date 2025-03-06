الخميس 06 مارس 2025
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شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في المنيا

شاب ينهي حياة شقيقه
شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في المنيا، فيتو

أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه في إحدى قرى مركز المنيا، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شاب على إنهاء حياة شقيقه في إحدى قرى مركز المنيا


وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إقدام شاب على إنهاء حياة شقيقه الأصغر بسبب خلافات أسرية في قرية دمشير التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

حوادث المنيا 

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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