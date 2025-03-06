بايرن ميونخ يضرب ليفركوزن بثلاثية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوز كبيرا على ليفركوزن بثلاثية دون رد، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف بايرن ميونخ في شباك ليفركوزن، هاري كين هدفين في الدقيقتين 9 و75 من ضربة جزاء، وجمال موسيالا في الدقيقة 54.

وتعرض نوردي موكيلي لاعب ليفركوزن للطرد في الدقيقة 62 بعد حصوله على إنذارين.

وستقام مباراة العودة على ملعب ليفركوزن الذي تبدو مهمته صعبة للغاية.

تشكيل بايرن ميونخ ضد ليفركوزن

مانويل نوير - لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم - ألفونسو ديفيز - جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - أوليسيه - جمال موسيالا - كومان - هاري كين.

تشكيل ليفركوزن أمام بايرن ميونخ

كوفار - هينكابي - تاه - هيرموسو - جريمالدو - تشاكا - بالاسيوس - موكيلي - فيرتز - عدلي - فريمبونج.

وتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: أولريتش - أوربيج - جنابري - ساني - داير - بالينيا - إيتو - جيريرو - بوي - فيدوفيتش - مولر - ستانيسيتش.

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