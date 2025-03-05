الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات في ضبط 4 أشخاص بحوزتهم ألعاب نارية بحلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تجري النيابة العامة تحقيقاتها مع 4 أشخاص ضبط بحوزتهما كمية من الألعاب النارية أثناء ترويجها على المواطنين بـمدينة حلوان وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان تفاصيلها.

 

ضبط ألعاب نارية بحلوان

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من الألعاب النارية أثناء ترويجها على المواطنين بدائرة القسم.

 

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم لها بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

 

 

 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الادارة العامة لمباحث القاهرة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان النيابة العامة مدينة حلوان مباحث قسم شرطة حلوان

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