الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

جرائم تثير الصدمة، شاب يقتل شقيقته في المنيا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

بعد مرور خمسة أيام فقط على بداية شهر رمضان المبارك، شهدت عدة محافظات في مصر أربع حوادث مأساوية، كان آخرها اليوم الأربعاء في محافظة المنيا، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته في نهار رمضان.

رمضان مأساوي في مصر: 4 جرائم قتل تثير الصدمة، آخرهم شاب يقتل شقيقته في المنيا 

وفي محافظة قنا، وقعت جريمة مروعة حيث قام شاب بقتل شقيقه، بينما شهدت الدقهلية حادثة مأساوية أخرى حيث أنهى شاب حياة والده وأشعل النار في جسده في أول أيام الشهر الفضيل، كما شهدت الشرقية جريمة قتل أخرى، حيث قُتلت أم على يد ابنها خنقًا.

تفاصيل الحوادث

 

المنيا: شاب يقتل شقيقته بآلة حادة

في مركز ملوي بمحافظة المنيا، وقعت حادثة مؤلمة حيث أقدم شخص على قتل شقيقته باستخدام آلة حادة

 

 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن الجريمة، وانتقلت فرق الإسعاف إلى الموقع، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وبدأت النيابة العامة التحقيقات.

قنا: شاب يقتل شقيقه وجاره بسبب خلافات مالية

في محافظة قنا، وقعت جريمة بشعة حيث أقدم شاب على قتل شقيقه وجاره باستخدام سلاح ناري خلال مشاجرة نشبت بينهما في قرية المراشدة، وأظهرت التحقيقات أن الخلاف كان بسبب مسائل مالية تتعلق بمحصول الطماطم، وقد فر الجاني بعد ارتكابه الجريمة.

الشرقية: صيدلي يقتل والدته في مشادة عائلية

في محافظة الشرقية، قُتلت ربة منزل تُدعى رضا (48 عامًا) على يد ابنها الصيدلي (27 عامًا) داخل منزلهما.

 وأفادت التحقيقات بأن الجريمة وقعت نتيجة مشادة، حيث قام الابن بخنق والدته، وقد اعترف بأنه لم يكن يقصد قتلها، مشيرًا إلى حالته النفسية السيئة.

الدقهلية: شاب يقتل والده ويشعل النار بجثته

وفي حادث آخر بالدقهلية، عُثر على جثة متفحمة وسط الزراعات، وقد تبين لاحقًا أن الجثة تعود لشخص يُدعى عزت (55 عامًا)، التحقيقات أظهرت أن نجل المجني عليه هو الجاني، الذي قتل والده بسبب خلاف حول بيع بعض المواشي، ثم قام بإحراق الجثة لإخفاء معالم الجريمة، وتم القبض عليه وصديقه.

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