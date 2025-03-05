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حوادث

حبس أستاذة جامعية بتهمة تعذيب أطفال أيتام في حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

‎قضت محكمة جنح حلوان بالقاهرة، بحبس أستاذة جامعية، غيابيًا، عامين مع الشغل، على خلفية اتهامها بتعذيب طفل زوجها "يوسف" والاعتداء عليه بالضرب المبرح رفقة أشقائه "زياد وتلاوة" بخرطوم البوتاجاز.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى التي حملت رقم 15986 لسنة 2024 جنح حلوان، للمتهمة "أ.م" ـ دكتورة جامعية ـ تهمة ضرب المجني عليه "يوسف.ع.ر" عمدًا ما تسببت له في إصابات بالجسد أعجزته لمدة لم تتجاوز العشرين يوما، حسبما ورد بالتقرير الطبي.

وخلال نظر الدعوى، استجوبت هيئة المحكمة الطفل "يوسف" المعتدى عليه، وقرر أنه يقيم مع جدته حاليًا، وأن المتهمة -زوجة والده- دائمة التعدى عليه بالضرب، وقرر أنه لا يرغب في التصالح، ورفض التصالح، وطالب أحمد كريم المحامي وكيلًا عن الطفل يوسف وأشقائه، توقيع أقصى عقوبة على المتهمة، منضمًا إلى النيابة العامة في طلبها، ذلك طبقا لتقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرض الأطفال "يوسف وتلاوة وزياد"، للتعذيب على زوجة الأب بخرطوم البوتاجاز بعد تسخينه على النار، وكذا ضرب الطفلة تلاوة في مناطق حساسة مؤكدًا أن موكله رفض التصالح متمسكًا بعدم التنازل عن حقه.

وتعرض 3 أطفال أشقاء "يوسف وزياد وتلاوة" لحلقات تعذيب وضرب مبرح على يد والدة الأب والتى تعمل ـ أستاذة جامعية بخرطوم بوتاجاز، في مطلع سبتمبر 2024، فلجأ الطفل يوسف إلى منزل جدته كون والدته متوفاة قبل 5 سنوات، لجدته التى أبلغت النجدة بالواقعة.النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الجنح المختصة بالقاهرة، عقب سماع أقوال الأطفال الثلاثة والاطلاع على تقرير الطب الشرعى الموقع على الطفل"يوسف" والذي أكد أنه تعرض لاعتداء وحشي من زوجة الأب، والتي أصدرت قرارها بحبس المتهمة عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه.

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النيابة العامة تعذيب طفل محكمة جنح حلوان محكمة الطفل

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