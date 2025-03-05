الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

في نهار رمضان، شاب يقتل شقيقته في ظروف غامضة بالمنيا

شخص ينهي حياة شقيقتة
شخص ينهي حياة شقيقتة في ظروف غامضة بالمنيا

أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقته بآلة حادة في ظروف غامضة في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

في نهار رمضان.. متهم ينهي حياة شقيقته في ظروف غامضة بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شخص على إنهاء حياة شقيقته في أحد شوارع مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

مواطن  ينهي حياة شقيقته في ظروف غامضة بالمنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام الشاب بإنهاء حياة شقيقته ذبحا باستخدام آلة حادة، في ظروف غامضة.

مركز ملوي جنوب محافظة المنيا 


 نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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