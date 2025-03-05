الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير النقل يوافق على صرف منحة لعمال السكك الحديدية ومترو الأنفاق قبل عيد الفطر

قطار
قطار
ads

وافق وزير النقل على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

 وشدد  الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة القادمة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، مؤكدا أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل  التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

وكانت النقابة  العامة للعاملين بالسكك الحديد والمترو قد تقدمت بطلب إلى وزير النقل لصرف منحة للعاملين بمناسبة عيد الفطر. 

 

درجات الأمان

على صعيد آخر، شددت السكك الحديدية على كافة قطاعات الهيئة العمل باتخاذ أقصى درجات الأمان لضمان سلامة التشغيل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لسكك الحديدية والمترو عيد الفطر المبارك سكك الحديدية وزير النقل سكك الحديد

مواد متعلقة

وزير النقل يتابع حركة تشغيل المترو ويصدر تعليمات بشأن مستوى الخدمة

وزير النقل يتابع نقل الركاب ويشدد على انتظام جداول التشغيل

وزير النقل يتابع تشغيل السكك الحديدية أول أيام رمضان

وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات للاطمئان على الركاب

ads

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول وحكيمي مع سان جيرمان

موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

منوعات

المزيد

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، الزهد في حياة أبو بكر الصديق

درس التراويح بالجامع الأزهر: الصيام عبادة تهذب العقل وتوقظ القلب

ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية