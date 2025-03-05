وزير النقل يوافق على صرف منحة لعمال السكك الحديدية ومترو الأنفاق قبل عيد الفطر

وافق وزير النقل على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة القادمة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، مؤكدا أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديد والمترو قد تقدمت بطلب إلى وزير النقل لصرف منحة للعاملين بمناسبة عيد الفطر.

درجات الأمان

على صعيد آخر، شددت السكك الحديدية على كافة قطاعات الهيئة العمل باتخاذ أقصى درجات الأمان لضمان سلامة التشغيل.

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