الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

وزارة العمل تغلق باب التقديم على وظيفة مدرس بإحدى الدول الخليجية

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

تغلق اليوم الأربعاء وزارة العمل باب التقديم على 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بإحدى الدول الخليجية.

وكان محمد جبران وزير العمل ، أعلن السبت الماضي عن  توفير 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس، في عدد من  التخصصات، بإحدى الدول الخليجية، برواتب شهرية تعادل 49 ألف جنيه.

 خطوات ومواعيد التقديم 

وبدأ التقديم على تلك الفرص من يوم  الأحد الماضي الموافق 2-3-2025، وحتى اليوم الأربعاء الموافق 5-3-2025، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: labour@labour.gov.e

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الإدارة سوف تستقبل رسائل المتقدمين في الموعد المحدد، والتواصل معهم لتحديد مواعيد الاختبارات.

الشروط والمميزات المطلوبة 

وأوضحت أن الشروط والمميزات مرفقة بالاعلان، وأن التخصصات المطلوبة في مجالات اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم الإدارية، والتربية الإسلامية، والتاريخ، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والحاسوب، والاجتماعيات، والجيولوجيا.

وقالت إن السن لا بد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس، أو ما يعادله، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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