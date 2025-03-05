إعادة حركة المرور لطبيعتها أعلى وصلة المريوطية بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة

نجحت الخدمات المرورية من تسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي المركبات أعلى وصلة المريوطية للقادم من المنيب والمعادي باتجاه الصحراوي، ورفع آثار انقلاب سيارة نقل، والتي تسببت في زحام مروري بالطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري بمنطقة وصلة المريوطية وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل على الطريق الدائري بمنطقة وصلة المريوطية للقادم من المنيب والمعادي باتجاه الصحراوي، نتج عنها توقف الحركة المرورية على الطريق.

وتم رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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