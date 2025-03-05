مسلسل الحلانجي الحلقة الخامسة، طه يتعرض لعملية نصب وخناقة لـ ميمي جمال

مسلسلات رمضان 2025 تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الحلانجي بعرض محمد لطفي إحدى عمليات النصب على طه الحلانجي، وهي عملية سرقة بعض الأوراق المهمة من رجال الأعمال مقابل 10 ملايين جنيه.

ويقوم طه الحلانجي بحجز سفر لحبيبته سماح "أيتن عامر" لفرنسا كي تبدأ في تلاقي العلاج، ويقوم بدراسة المكان الذي من المقرر أن يقوم بعملية النصب فيه.

ويقدم محمد رجب علي إحدى الوظائف في الفندق الذي يمتلكه رجل الأعمال محمود قابيل، كي يستطيع سرقة الأوراق التي يريدها ليحصل على 10 ملايين جنيه.

وتتشاجر إنشراح “ميمي جمال” مع مطاوع ابن عم سماح ايتن عامر بسبب تقديمه محضر ضد إحدى سيدات الحارة بسبب عدم دفع أقساط الأجهزة الكهربائية التي حصلت عليها لزواج ابنتها.

وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الحلانجي تصاعدًا في الأحداث الدرامية، حيث بدأ طه الحلانجي، الذي يجسد دوره الفنان محمد رجب، عملية نصب جديدة استهدفت سيدة الأعمال نسمة، التي تؤدي دورها الفنانة عبير منير.



وفي خط درامي آخر، تحاول عبير صبري مواجهة السيدة التي خانتها مع زوجها، متوسلة إليها بعدم كشف الأمر، إلا أن الموقف يتحول إلى شجار حاد بينهما.



وعلى الجانب التقني، يتمكن إبراهيم الثمان، مهندس التكنولوجيا، من اختراق هاتف نسمة، بينما يلتقي طه الحلانجي بـ سماح، التي تلعب دورها الفنانة أيتن عامر، في معرض السيارات حيث تعمل، ويذهبان سويًا إلى طبيبها المعالج من أجل ترتيب سفرها إلى الخارج لتلقي العلاج مقابل 3 ملايين جنيه.



كما يظهر في هذه الحلقة شقيق طه الحلانجي الأكبر، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد وفيق، حيث يجري حديثًا مؤثرًا مع نجله الصغير الذي يسأله عن والدته، ليخبره والده بأنها قد فارقت الحياة.



وفي تصاعد للأحداث، يتمكن طه الحلانجي من كشف عملية اتجار في المخدرات، حيث يقوم بسرقة الكمية كاملة من إحدى السيدات المتورطات في الأمر.



وتنتهي الحلقة بمواجهة محتدمة بين طه الحلانجي وشخصية محمد لطفي، ما يمهد لمزيد من الإثارة والتشويق في الحلقات المقبلة.







الحلقة الثالثة

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحلانجي طلب سماح التي تلعب دورها أيتن عامر من خطيبها طه الحلانجي بالابتعاد عنها بسبب مرضها، وأن يعيش لنفسه.

ويظهر الفنان إبراهيم الثمان وهو مهندس كمبيوتر ويتعاون مع الحلانجي ليقوم بتدبير الخوف الثانية وهي سرقة أحد رجال الأعمال من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويلعب الفنان سامح الصريطي شخصية والد طه الحلانجي، بينما يقوم الحلانجي بالتعاون مع والده واشتراكهم في عملية نصب على أحد شباب الحارة.

وتقوم الفنانة عبير صبري بخيانة زوجها مع طارق صبري، وتكشف زوجته الخيانة، مما يجعلها تطلب الطلاق منه، بينما تظهر الفنانة ايناس النجار وهي تلعب شخصية راقصة.

أحداث الحلقة الثانية من الحلانجي

وكانت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الحلانجي شهدت وفاة نجل رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان محمود قابيل إثر حادث سيارة.

ويظهر طه الحلانجي وحبيبته التي تلعب دورها أيتن عامر داخل الحارة التي تسكن فيها، ويقوم نجل عمها بتوبيخيها امامه بسبب عودتها في وقت متأخر معه، ويقوم الحلانجي بغناء اغنية كزبرة "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

ويكرر ابن عمها طلب الزواج من سماح التي تلعب دورها أيتن عامر، ولكنها تقوم بطرده خارج المنزل، وتهديده أنها ستقوم بأخبار زوجته الأولى.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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