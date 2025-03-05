إطلاق الحوار المجتمعي "سوهاج متحف مفتوح" ضمن مشروع الهوية البصرية للمحافظة

أطلق اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حوارًا مجتمعيًا موسعًا بين أبناء محافظة سوهاج تحت عنوان “سوهاج متحف مفتوح” فى إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وامتداد هذه الخطة لتشمل مختلف المراكز.

يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، والذي اعتمده مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية وتحسين جودة الحياة والمظهر العام لشوارع المحافظة وميادينها الرئيسية.

محافظ سوهاج يطلق حوار مجتمعي موسع تحت عنوان " سوهاج متحف مفتوح "



كان المحافظ قد كلف رؤساء الوحدات المحلية باختيار عدد من الميادين والشوارع التي سيتم تنفيذ مشروع الهوية البصرية بها والتي وضعت لها معايير محددة منها توافد أكبر قدر من المواطنين عليها - درجة النظافة والوعى عالية - درجة استعداد المشاركة المجتمعية.

تعرف على الهوية البصرية التى أطلقها المحافظ تحت عنوان سوهاج متحف مفتوح

وقد انتهت الوحدات المحلية من اختيار الشوارع والميادين التى سيتم العمل بها وجاءت كالتالي:

1 - مركز طهطا ( سور السكة الحديد بداية من مزلقان عبد الآخر وحتى محطة سكة حديد طهطا - شارع الثورة بداية من ميدان المحطة وحتى ميدان الثورة - شارع صلاح سالم سور موقف غرب طهطا ).

2 - مركز سوهاج ( مدخل الكوامل صينية الروافع - مدخل الوحدة المحلية لقرية الروافع المؤدى الى الجامعة ).

3- حي غرب (تطوير سور كورنيش ترعة نجع حمادى الشرقي - كورنيش النيل الغربي - مدخل الحي القبلى ش الجرجاوية ).

4 - حى شرق ( ميدان الثقافة، ميدان بنك اسكندرية، مدخل مرسى ناصر السياحي ).

5 - أخميم ( كورنيش اخميم الجديد - طريق أخميم سوهاج - المناطق الأثرية بقرية الحواويش والسلامونى ).

6 - البلينا كورنيش النيل بمدينة البلينا - ميدان الشهداء بمدينة البلينا - المنطقة الأثرية بقرية عرابة ابيدوس ).

7 - جرجا (شارع بورسعيد كورنيش النيل - شارع عبد المجيد مصطفى ميدان أسفل كوبرى السيارات - المنطقة الصناعية غرب جرجا منطقة الهناجر ).

8 - دار السلام محور جرجا من الناحية الشرقية - حديقة موقف دار السلام - محور دار السلام من الجهة الشرقية ).



9 - ساقلته (شارع أسيوط سوهاج - شارع التحرير وعبد السلام عارف - شارع ٢٣ يوليو ).

10- المراغة ( شارع النيل - شارع المرور - شارع النزلة ).

11 - حي الكوثر ( شارع الثورة ميدان المفارق، شارع معهد العلوم الصحية ).

12 - المنشاه ( ميدان جمال عبدالناصر، وشارع عبدالمنعم رياض، وميدان الشهداء)



13 - جهينه (ميدان البارث العربي أول شارع مركز الشرطة، وميدان المستقبل مدخل مدينة جهينه من ناحيه الشرقية، وميدان الشهداء حتى مركز شرطة جهينة)



14 - طما (ميدان الكورة بشارع الجمهورية، وميدان المحطة بشارع أحمد عرابى).

وتأكيدًا على أهمية مشاركة المجتمع السوهاجي لهذا المشروع المهم والحيوي بالمحافظة فقد أطلق السيد المحافظ هذا الحوار ليشارك أبناء المحافظة بآرائهم في الأماكن التي تم اختيارها والرسومات والأفكار التي يمكن الاستفادة بها في تنفيذ هذا المشروع.

وسوف يستمر الحوار المجتمعي عبر الصفحة الرسمية بالمحافظة طوال شهر رمضان المبارك وسيتم بعدها تحديد الأماكن والأفكار التي وقع الاختيار عليها.

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