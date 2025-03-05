الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

الأزهري يعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات إطلاق منصة الأوقاف الرقمية

اجتماع لمتابعة إجراءات
اجتماع لمتابعة إجراءات إطلاق منصة الأوقاف الرقمية، فيتو
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عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة ومراجعة التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بالإجراءات الأولية لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية.


حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، وتخلله تأكيد الوزير أهمية المنصة في إطار التحول الرقمي، موضحًا أنها خطوة نوعية في تطوير خدمات الوزارة وأدائها.


التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بالإجراءات الأولية لإطلاق منصة الأوقاف

وأشار إلى أن المنصة ستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني على هدى من المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة.

واستعرض الحاضرون -خلال الاجتماع- منصة الأوقاف، وآليات تشغيل المنصة، والخدمات التي ستقدمها، وكذلك المحتوى الذي تتضمّنه المنصة، وطرق عرضه، بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، مؤكدين ضرورة أن تسهم هذه المنصة في نشر المحتوى الديني الموثوق.

كما استعرض الاجتماع -أيضًا- الجوانب التقنية والتشغيلية لضمان سهولة الاستخدام وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع تأكيد ضرورة الاستمرار في التطوير والتحديث المستمر للمنصة.

وزير الأوقاف يوجه بضرورة العمل على إطلاق المنصة في أقرب وقت ممكن


وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الأوقاف بضرورة العمل على إطلاق المنصة في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد تقديم دعم فني مستمر ومتابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

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