مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة اختناقًا بالغاز في المنوفية

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر اختناقهم بالغاز داخل منزلهم بقرية دمهوج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزى كلًا من "وليد سعد عبدالعاطي وشقيقته "همت سعد عبدالعاطي وزوجته نجلاء ع 44 سنة، ونجله سعد وليد 10 سنوات، جثة هامدة بينما تم نقل نجلته ياسمين للعناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.

وبالانتقال والفحص تبين مصرعهم بسبب تسريب الغاز وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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