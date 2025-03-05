انطلاق المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية، والإعلان عن قرارات حكومية مهمة في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يتناول رئيس الوزراء عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الصحفيين حول القضايا الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.