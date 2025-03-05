نائب برلماني بسوهاج يرفض تحرير محضر بعد إصابته بـ 4 غرز أثناء جلسة صلح

أصيب النائب ياسر نصر عضو مجلس النواب عن دائرة العسيرات وجرجا والمنشاة بسوهاج بجرح أعلى حاجب عينه استلزم ٤ غرز خلال حضوره جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج وذلك أثناء محاولته إنهاء خلاف نشب بين الطرفين مشاجرة وأصيب النائب بحجر أعلى حاجب العين.

إصابة نائب برلماني بسوهاج ب 4 غرز

وأوضح ياسر نصر الهوارى أثناء تقديم وجهة النظر للصلح تطور الصلح الى مشاجرة بين أبناء عمومة واشتباك الطرفين وتبادلهما الضرب أثناء الجلسة وأثناء محاولة لتهدئة تعرضت للإصابة بحجر فى الرأس أعلى الحاجب فتم نقله برفقة الطرفين المتخاصمين إلى مستشفى العسيرات ورفض تحرير محضر بالواقعة وتم الصلح بين الطرفين.

ورفض ياسر نصر تحرير أي محضر رسمي أو توجيه الاتهام لأي طرف فى قسم الشرطة مؤكدا أن هدفه الأول والأخير إنهاء الخلاف والقاضى على الفتنة بين أبناء العمومة وان سبب خلافات بين أبناء العمومة الطلاب فى المدرسة.

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