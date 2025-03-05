ضبط 4 أشخاص بتهمة إكراه مدرس على توقيع إقرارات تنازل عن قضايا بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالدقهلية لقيامهم باستدراج مدرس، وإكراهه على توقيع إقرارات تنازل عن قضايا ضد أحدهم.



وكان مركز شرطة ميت سلسيل بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا من (مدرس - مُقيم بدائرة مركز شرطة قنا) بتضرره من 4 أشخاص؛ لقيامهم باستدراجه لمسكن أحدهم بزعم إنهاء خلافات مالية بينهم، وإكراهه على توقيع إقرارات تنازل عن بعض القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (الإقرارات).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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