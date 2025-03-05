الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

استعجال التحريات لصاحب معرض سيارات متهم بالرشوة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، باستعجال تحريات صاحب معرض سيارات وآخر، بتهمة عرض رشوة مالية على مهندس بأحد أحياء محافظة القاهرة، مقابل التغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ضبط صاحب معرض سيارات شهير بتهمة عرض رشوة على مهندس بالقاهرة

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغا من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة يفيد بقيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه، على سبيل الرشوة، بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته، والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي.

وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد، وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية، من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة، أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.

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