أحمد هنو يستعرض التقرير الإحصائي لمبادرات وفعاليات وزارة الثقافة لعام 2025

استعرض الدكتور، أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التقرير الإحصائي لمبادرات وفعاليات وزارة الثقافة لعام 2025 خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الوزير في تقريره عددًا من الفعاليات التي تمت منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، وتتمثل في: إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "إهداء مليون كتاب"، وحصاد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، والتقرير الإحصائي حول تطبيق "كتاب"، وحصاد الأيام الثقافية المصرية في قطر، و"يوم الثقافة" لتكريم صناع الهوية 2025.

وحول إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "إهداء مليون كتاب"، أوضح وزير الثقافة أن الوزارة أطلقت تلك المبادرة يوم 23 يناير 2025، بالتزامن مع افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف نشر الثقافة وتعزيز الوعي المعرفي. وبلغ إجمالي الكتب المُهداة في المرحلة الأولى نحو 268.793 كتابًا، استفاد منها عددُ من الجهات مثل وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن جامعة الأزهر والكنيسة المصرية ونقابة الصحفيين.

وفيما يتعلق بحصاد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، أشار الوزير إلى أن عدد الزوار في تلك النسخة وصل إلى 5 ملايين و547 الفًا و970 زائرًا، وبلع عدد دور النشر المشاركة 1345 دار نشر، وكذا شهد المعرض مشاركة 80 دولة، مُستعرضا في هذا الشأن الإحصائيات المتعلقة بعددٍ من الأجنحة الخاصة بتلك الدول ومظاهر مشاركتها.

وأضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو، في الإطار نفسه، أن عدد الفعاليات الثقافية والفنية خلال فترة المعرض وصلت إلى 600 فعالية وبلغ عدد المشاركين بها 3000 مشارك. كما بلغ إجمالي الإيرادات 953 مليونا و792 ألفًا و953 جنيهًا، فيما وصل العائد الدولاري من المشاركات الدولية إلى أكثر من مليون و54 ألف دولار أمريكي، كما حققت الهيئة المصرية العامة للكتاب مبيعات بقيمة 3 ملايين و189 ألفًا و320 جنيهًا.

وأكد الوزير أن المؤشرات الخاصة بنسخة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2025 شهدت تحسُنًا مقارنة بمؤشرات النسخة السابقة في عام 2024؛ وذلك من حيث زيادة عدد دور النشر، وعدد الدول، وعدد الفعاليات والعارضين والزوار والمؤسسات المشاركة، وكذا إجمالي الإيرادات والعائد الدولاري.

وقال وزير الثقافة: يعكس ذلك تزايد الاهتمام بالمعرفة والثقافة، ونجاح المعرض في استقطاب دور نشر جديدة وزيادة الدول المشاركة؛ مما يؤكد تعزيز مكانته كأحد أكبر معارض الكتب عالميًا. كما يؤكد الارتفاع في الإيرادات والعائدات المالية النمو الاقتصادي للقطاع الثقافي في مصر.

وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو لاستعراض التقرير الإحصائي حول تطبيق "كتاب"، موضحًا أن إجمالي عدد الكتب المتاحة بلغ أكثر من 2000 كتاب، تتنوع تخصصاتها ما بين أدب وروايات، تاريخ وفلسفة، علوم ومعرفة، سير ذاتية، وكتب أخرى متنوعة، مضيفًا أن عدد مرات تحميل التطبيق تجاوزت الـ 500 ألف، ويصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 100 ألف مستخدم فيما بلغ عدد الكتب المقروءة شهريًا 1.2 مليون كتاب.

وأكد الوزير أن التطبيق يشتمل على الكثير من المزايا، ومنها إمكانية القراءة دون اتصال بالإنترنت، وميزة البحث الذكي التي تتيح العثور على المعلومات بسهولة داخل الكتب أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن التطبيق مجاني ومتوافر بسهولة للتحميل لمستخدمي نظام أندرويد.

وقال: حقق تطبيق "كتاب" نجاحًا كبيرًا في نشر المعرفة وتعزيز القراءة الرقمية، مما يعكس دور التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الثقافة. ومع استمرار تطويره وإضافة المزيد من الميزات، يُتوقع أن يصبح من أبرز المنصات الثقافية الرقمية في العالم العربي.

وفيما يخص حصاد الأيام الثقافية المصرية في قطر، أوضح وزير الثقافة أن الفعاليات الثقافية شهدت حضورًا واسعًا من الجمهور القطري والجاليات العربية المقيمة، حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 45,000 زائر خلال أيام الفعاليات الأربعة، مما يعكس الاهتمام الكبير بالثقافة والفنون المصرية.

وأضاف: شملت الفعاليات المتنوعة معرض الحرف التراثية والتقليدية، ومعارض الفن التشكيلي والخط العربي، وورش الفنون التراثية، والعروض الموسيقية والغنائية، وحفل افتتاح وحفل ختام، وأمسية إنشاد ديني، وغير ذلك من العروض والأنشطة.

وحول "يوم الثقافة" لتكريم صناع الهوية 2025، أفاد الوزير بأن وزارة الثقافة أطلقت النسخة الأولى من احتفالية "يوم الثقافة" في يناير 2025، وهو تقليد سنوي يهدف إلى تكريم الرموز الثقافية والإبداعية التي أثرت المشهد الثقافي المصري على مدار العام، مع إحياء ذكرى المبدعين الراحلين تقديرًا لعطائهم. وبلغ إجمالي عدد الشخصيات المكرمة 70 شخصية منهم 32 شخصية راحلة.

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