الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل ينهي محمد صلاح عقدته أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يواصل المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، بحثه عن إثبات قدراته كواحدٍ من أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الجاري، حينما يحل ضيفًا مع فريقه الريدز على باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

عقدة باريس سان جيرمان أمام محمد صلاح

ويحلم محمد صلاح بمحو ذكرياته السلبية أمام العملاق الفرنسي، حيث سبق له الاصطدام بفريق باريس سان جيرمان في 4 مناسبات مختلفة ضمن دوري أبطال أوروبا، جاءت أول مواجهتين بصحبة فريقه السابق تشيلسي، في الوقت الذي خاض لقاءين آخرين أمام الفرنسيين مع فريقه الحالي ليفربول.

وتبدو مشاركات محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا متباينة، فعلى صعيد النتائج انتصر النجم المصري في لقاءين وخسر لقاءين آخرين، لكنه ضمن الصعود إلى نصف النهائي أمام الباريسيين في نسخة، أما الثانية فانتهت بحصده اللقب مع ليفربول موسم 2018-2019، وذلك وفقًا للمعلومات التي تناولها موقع "ترانسفير ماركت".

مواجهات صلاح أمام باريس سان جيرمان بقميص تشيلسي 

في موسم 2013-2014، اصطدم تشيلسي الذي يلعب في صفوفه محمد صلاح، مع باريس سان جيرمان ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحقق العملاق الفرنسي الفوز في الذهاب بنتيجة 3-1، لكن البلوز تمكنوا من التفوق إيابًا 2-0، حاجزين مقعدهم في نصف النهائي.

لم يحصل محمد صلاح في هذه المواجهات، على أي دقيقة من أجل اللعب في ظل عدم امتلاكه الحق القانوني للمشاركة فيها، لعدم إدراجه في قوائم البلوز بالمسابقة، خاصة أن هذه المواجهة جاءت بعد 3 أشهر فقط من انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من بازل السويسري في ميركاتو شتاء 2014.

محمد صلاح بلا أهداف أو تمريرات حاسمة أمام باريس سان جيرمان 

في موسم 2018-2019، التقى ليفربول وباريس سان جيرمان ضمن المجموعة الثالثة، حيث تفوق ليفربول في الذهاب 3-2، لكنه خسر في الإياب 1-2، لينتهي الأمر بتأهل الفريقين إلى الدور المقبل بصدارة انتزعها الباريسيون برصيد 11 نقطة، فيما حضر ليفربول بالوصافة برصيد 9 نقاط.

النجم المصري خاض معظم دقائق اللقاءين مع ليفربول، لكنه فشل أمام باريس سان جيرمان في تسجيل الأهداف أو حتى صناعتها، مما يعني أنه بات في حاجة ماسة لافتتاح رصيده أمام العملاق الفرنسي لضمان قيادة العملاق الأحمر نحو الدور المقبل من المسابقة الأوروبية الشهيرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا تشيلسي

مواد متعلقة

أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لموقعة ليفربول

محمد صلاح يحسم المواجهة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

الاقتراب من أسطورة البايرن، إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام سان جيرمان

موقف صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

الكهرباء تجدد تحذيراتها للموطنين تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

محمد صلاح يحسم المواجهة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

عربية النواب: مصر حصلت على توافق عربي ودولي بشأن خطة إعمار غزة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

منوعات

المزيد

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو أول من قسم المصحف إلى أجزاء وما حكمه؟

الشيخ محمد الليثي، التحق بالإذاعة في ريعان شبابه وقرأ في كل المحافل العربية والدولية

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية