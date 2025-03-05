هل ينهي محمد صلاح عقدته أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟

يواصل المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، بحثه عن إثبات قدراته كواحدٍ من أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الجاري، حينما يحل ضيفًا مع فريقه الريدز على باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

عقدة باريس سان جيرمان أمام محمد صلاح

ويحلم محمد صلاح بمحو ذكرياته السلبية أمام العملاق الفرنسي، حيث سبق له الاصطدام بفريق باريس سان جيرمان في 4 مناسبات مختلفة ضمن دوري أبطال أوروبا، جاءت أول مواجهتين بصحبة فريقه السابق تشيلسي، في الوقت الذي خاض لقاءين آخرين أمام الفرنسيين مع فريقه الحالي ليفربول.

وتبدو مشاركات محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا متباينة، فعلى صعيد النتائج انتصر النجم المصري في لقاءين وخسر لقاءين آخرين، لكنه ضمن الصعود إلى نصف النهائي أمام الباريسيين في نسخة، أما الثانية فانتهت بحصده اللقب مع ليفربول موسم 2018-2019، وذلك وفقًا للمعلومات التي تناولها موقع "ترانسفير ماركت".

مواجهات صلاح أمام باريس سان جيرمان بقميص تشيلسي

في موسم 2013-2014، اصطدم تشيلسي الذي يلعب في صفوفه محمد صلاح، مع باريس سان جيرمان ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحقق العملاق الفرنسي الفوز في الذهاب بنتيجة 3-1، لكن البلوز تمكنوا من التفوق إيابًا 2-0، حاجزين مقعدهم في نصف النهائي.

لم يحصل محمد صلاح في هذه المواجهات، على أي دقيقة من أجل اللعب في ظل عدم امتلاكه الحق القانوني للمشاركة فيها، لعدم إدراجه في قوائم البلوز بالمسابقة، خاصة أن هذه المواجهة جاءت بعد 3 أشهر فقط من انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من بازل السويسري في ميركاتو شتاء 2014.

محمد صلاح بلا أهداف أو تمريرات حاسمة أمام باريس سان جيرمان

في موسم 2018-2019، التقى ليفربول وباريس سان جيرمان ضمن المجموعة الثالثة، حيث تفوق ليفربول في الذهاب 3-2، لكنه خسر في الإياب 1-2، لينتهي الأمر بتأهل الفريقين إلى الدور المقبل بصدارة انتزعها الباريسيون برصيد 11 نقطة، فيما حضر ليفربول بالوصافة برصيد 9 نقاط.

النجم المصري خاض معظم دقائق اللقاءين مع ليفربول، لكنه فشل أمام باريس سان جيرمان في تسجيل الأهداف أو حتى صناعتها، مما يعني أنه بات في حاجة ماسة لافتتاح رصيده أمام العملاق الفرنسي لضمان قيادة العملاق الأحمر نحو الدور المقبل من المسابقة الأوروبية الشهيرة.

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