بيت السناري يستضيف حفلات الدورة 12 من "ليالي المقامات الروحية"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها الثانية عشرة، وذلك في تمام التاسعة مساءً خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس 2025، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يتألف برنامج الليالي من مجموعة متميزة من الحفلات الغنائية التراثية والعروض الموسيقية المجانية التي تُظهر تنوع وثراء الثقافة المصرية العريقة. يُشارك في البرنامج عدد من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي، والتي تُقدم عروضًا تُعيد إحياء المقامات العربية الكلاسيكية بلمسات عصرية.

يأتي حفل الافتتاح تحت عنوان «مصر.. سوريا.. فلسطين» بمشاركة فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، ومجموعة أكابيلا للترانيم الكنسية، وفرقة التواشيح السورية بقيادة الفنان عدنان الساسة. وتتواصل الفعاليات يوم 8 رمضان مع فرقة الفجر للإنشاد بقيادة: أبو أنس، ويوم 9 رمضان مع فرقة بنات الحور للإنشاد. وفي 10 رمضان، تُقام احتفالية خاصة بذكرى العاشر من رمضان ونصر أكتوبر المجيد، بمشاركة فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية، وفرقة كنعان للفنون الشعبية الفلسطينية. أما يوم 11 رمضان، فتحيي الليلة فرقة عبد الرحمن السنوسي للإنشاد من الأقصر، ويوم 12 رمضان نلتقي مع فرقة تجلي للفنان محمد المنفلوطي. وتختتم الليالي، يوم 13 رمضان، بمشاركة فرقة رسالة سلام، التي تجمع بين فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، ومجموعة التراتيل والألحان القبطية، ومجموعة الترانيم الكنسية أكابيلا، في لوحة فنية جامعة تعكس التنوع الثقافي والروحانيات الرمضانية.

تُقدَّم الحفلات برؤية وإخراج الدكتور انتصار عبد الفتاح، مؤسس الليالي، الذي يرى في هذه الفعاليات رسالة قوية تدعم القيم الروحية النبيلة وترسخ مفاهيم الخير والسلام والمحبة.

جدير بالذكر أن هذه الحفلات الفنية هي حفلات مجانية تقام في شهر رمضان من كل عام، بهدف الاحتفال بهذا الشهر المبارك، ونشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري.

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