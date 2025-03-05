التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة زوجة مدير شركة سياحة داخل حمام شقتها بالمعادي

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة غموض وملابسات العثور على جثة زوجة مدير شركة سياحة داخل حمام شقتها بمنطقة زهراء المعادي، وتبين أن المتوفيه أنهت حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.



وأضاف التحريات، إن المتوفية تعانى من أزمة نفسية حادة بسبب تركها شغلها مما دفعها إلى إنهاء حياتها بشربها زجاجة مطهر داخل الحمام مما أدى إلى وفاتها في الحال.



وأشارت التحريات الأولية عدم وجود أى شبهه جنائية في الواقعة.

العثور على جثة زوجة مدير شركة سياحة بالمعادي

كان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من مدير شركة سياحة يفيد بالعثور على جثة زوجته داخل حمام الشقة بمنطقة زهراء المعادي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة السيدة داخل الحمام وبجوارها زجاجة مطهر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوجها مدير شركة سياحة، الذي أكد أن زوجته تعانى من أزمة نفسية حادة بسبب تركها شغلها.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال جيران المتوفيه للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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