مستشفيات الدقهلية تستقبل 268 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال فبراير الماضي

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفيات المحافظة استقبلت نحو 268 ألفا و156 حالة بالعيادات الخارجية وذلك خلال فبراير الماضى.

وتجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية الصباحية 235 ألف حالة ونحو 32 ألفًا بالمسائية

وأضاف مدكور، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 87 ألفا، و72 حالة، فى حين تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية الصباحية 235 ألف حالة ونحو 32 ألفًا بالمسائية.

إجراء نحو 2102 عملية وبلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ما يقارب 206عمليات

كما أوضح وكيل الوزارة، أنه تم إجراء نحو 2102 عملية فى حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ما يقارب 206عمليات، لافتًا إلى أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقة بمستشفيات السنبلاوين وأجا والجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب.

إجراء 38 ألف جلسة غسيل كلوى

واستطرد أنه تم إجراء 38 ألف جلسة غسيل كلوى فى حين بلغ عدد حالات الولادة 1272 من بينها 346 حالة ولادة طبيعية، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 146ألفًا.

تكثيف المرور الإشرافى لفرق إدارة المستشفيات

وتابع مدكور أنه تم تكثيف المرور الإشرافى لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 108 جولات تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات أداء المضادات الحيوية ودعم عمل فرق مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات علاوة على الإجتماع مع رؤساء الأقسام لمناقشة السلبيات والتوجيه بالحلول.

استكمال أعمال التطوير بمستشفيات

كما أشار وكيل الوزارة، إلى استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس، طلخا، شبراهور، الكردى والمنزلة، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.

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