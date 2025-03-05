الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد عرض الحلقة الخامسة من الحلانجي لمحمد رجب

الحلانجي
الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025   تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب في الحادية عشرة مساءً علي قناة النهار.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الحلانجي تصاعدًا في الأحداث الدرامية، حيث بدأ طه الحلانجي، الذي يجسد دوره الفنان محمد رجب، عملية نصب جديدة استهدفت سيدة الأعمال نسمة، التي تؤدي دورها الفنانة عبير منير.

وفي خط درامي آخر، تحاول عبير صبري مواجهة السيدة التي خانتها مع زوجها، متوسلة إليها بعدم كشف الأمر، إلا أن الموقف يتحول إلى شجار حاد بينهما.

وعلى الجانب التقني، يتمكن إبراهيم الثمان، مهندس التكنولوجيا، من اختراق هاتف نسمة، بينما يلتقي طه الحلانجي بـ سماح، التي تلعب دورها الفنانة أيتن عامر، في معرض السيارات حيث تعمل، ويذهبان سويًا إلى طبيبها المعالج من أجل ترتيب سفرها إلى الخارج لتلقي العلاج مقابل 3 ملايين جنيه.

كما يظهر في هذه الحلقة شقيق طه الحلانجي الأكبر، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد وفيق، حيث يجري حديثًا مؤثرًا مع نجله الصغير الذي يسأله عن والدته، ليخبره والده بأنها قد فارقت الحياة.

وفي تصاعد للأحداث، يتمكن طه الحلانجي من كشف عملية اتجار في المخدرات، حيث يقوم بسرقة الكمية كاملة من إحدى السيدات المتورطات في الأمر.

وتنتهي الحلقة بمواجهة محتدمة بين طه الحلانجي وشخصية محمد لطفي، ما يمهد لمزيد من الإثارة والتشويق في الحلقات المقبلة.
 

الحلقة الثالثة

وكانت قد شهدت  أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحلانجي طلب سماح التي تلعب دورها أيتن عامر من خطيبها طه الحلانجي  بالابتعاد عنها بسبب مرضها، وأن يعيش لنفسه.

ويظهر الفنان إبراهيم الثمان وهو مهندس كمبيوتر ويتعاون مع الحلانجي ليقوم بتدبير الخوف الثانية وهي سرقة أحد رجال الأعمال من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويلعب الفنان سامح الصريطي شخصية والد طه الحلانجي، بينما يقوم الحلانجي بالتعاون مع والده واشتراكهم في عملية نصب على أحد شباب الحارة.

وتقوم الفنانة عبير صبري بخيانة زوجها مع طارق صبري، وتكشف زوجته الخيانة، مما يجعلها تطلب الطلاق منه، بينما تظهر الفنانة ايناس النجار وهي تلعب شخصية راقصة.

أحداث الحلقة الثانية من الحلانجي

 وكانت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الحلانجي  شهدت وفاة نجل رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان محمود قابيل إثر حادث سيارة.

ويظهر طه الحلانجي وحبيبته التي تلعب دورها أيتن عامر داخل الحارة التي تسكن فيها، ويقوم نجل عمها بتوبيخيها امامه بسبب عودتها في وقت متأخر معه، ويقوم الحلانجي بغناء اغنية كزبرة "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

ويكرر ابن عمها طلب الزواج من سماح التي تلعب دورها أيتن عامر، ولكنها تقوم بطرده خارج المنزل، وتهديده أنها ستقوم بأخبار زوجته الأولى.

أبطال مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري،  من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل الحلانجي مسلسل الحلانجي محمد رجب الخلقة الخامسة من مسلسل الحلانجي آيتن عامر مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، محمد رجب يبدأ عملية نصب جديدة في الحلقة الرابعة من الحلانجي
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

نشاط الرئيس السيسي في القمة العربية لدعم القضية الفلسطينية (صور)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

منوعات

المزيد

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة

افتح يا سمسم وفئران متحولة جنسيا، أغرب ما قاله ترامب في خطاب حطم الرقم القياسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

الدولار وصل لكام؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصطفى شعبان عاد إلى تيمته المفضلة ويتزوج 3 في حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "سرية بني جذيمة ومعركة حنين"

أحد علماء الأزهر يرد على تصريحات تغيير مواعيد الحج

المزيد
الجريدة الرسمية