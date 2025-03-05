الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، العتاولة 2 داخل معسكر مغلق لانتهاء من التصوير

العتاولة
العتاولة

مسلسلات رمضان 2025،  تواصل أسرة مسلسل العتاولة الجزء الثاني تصوير المشاهد النهائية من العمل، والتي تجمع جميع أبطال العمل، ويستمر التصوير لما يقرب من 20 ساعه بشكل يومي.

وتتسارع الأحداث بالموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة» الذي يترأس بطولته النجوم الثلاثة أحمد السقا وطارق لطفي والنجم باسم سمرة.

العتاولة 2 الحلقة 5

وشهدت الحلقة 5 من العتاولة 2 عودة نصار وخضر للعمليات الاجرامية بتوجيه من عيسي الوزان، وكان اول تلك العلميات هو سرقة 100 مليون جنية من تجارة أعضاء بشرية وجسدت دورها كضيفة شرف المسلسل الفنانة جومانا مراد، وبالفعل استطاع الثلاثى تنفيذ العميلة بنحاج واتمام السرقة.

لكن بسبب الغيرة بين حنة «زينة» وعدولة«نسرين امين» على نصار « احمد السقا» تقوم الأخيرة بسرقة الأموال لكي تتقرب من نصار ويحتاج اليها من اجل الاموال لعلاج ابنته والمقابل الانفصال عن زينة بشكل نهائى.

مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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مسلسل العتاولة باسم سمرة طارق لطفي أحمد السقا مسلسلات رمضان 2025

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