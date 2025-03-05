مسلسلات رمضان 2025، قصة حب بين محمد هنيدي ونهى عابدين في شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025 تشهد الحلقات القادمة من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي تطورات كثيرة حيث تبدأ قصة حب بين نهى عابدين وعبد الستار.

وكانت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، قد بدأت بتطورات مثيرة حول لغز الذهب المخبأ، حيث يكتشف ابنا عبد الرحيم غلاب، وهما ميرفت وإبراهيم (يجسد دوره الفنان وليد فواز)، مكان الذهب الذي أخفاه والدهما قبل وفاته، ما يفتح الباب أمام مزيد من الصراعات والأحداث المشوّقة.



في الوقت ذاته، تسعى ابنة عبد الستار (محمد هنيدي) لكشف غموض اختفائه، لتدرك أنه قد تم اختطافه، فتبلغ والدها وزوجها بالحقيقة، مما يزيد من توتر الأجواء.



وبعد محاولات عدة، يتمكن عبد الستار من الفرار من قبضة ابني عبد الرحيم غلاب، ليعود إلى منزله داخل سيارة إسعاف، حيث تستقبله ابنته والطبيبة (نهى عابدين)، وفي لحظة مؤثرة، يكشف أمامها عن أسباب ارتباطه بالسلاح منذ طفولته.



وخلال الحلقة، يطلب عبد الستار من طليقته مقبولة أن تعيد له ذكريات الماضي، ويسألها عن كل ما تعرفه بشأن عبد الرحيم غلاب، أحد وكلائه القدامى، في محاولة لفهم سر الصراع الدائر حوله.





وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال بتوطيد العلاقة بين عبد الستار وابنته التي لم ترَه منذ ما يقرب من 20 عامًا، ويشجعها بأن تقوم بالغناء لأنه وجد صوتها متميزًا، وتبدأ بينهما صداقة.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز.

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