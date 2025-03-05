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اليوم، انقطاع المياه عن قرى مركز أبو تشت في قنا لهذا السبب

انقطاع المياه،فيتو
انقطاع المياه،فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا عن انقطاع المياه بعض القرى بمركز أبوتشت اليوم الأربعاء ٥ / ٣/ ٢٠٢٥ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثالثة فجرا.

قطع المياه عن قرى أبو تشت بقنا

يأتي ذلك بناء على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لربط الخطوط الجديدة بخط مياه النجمة والحمران بداية من عداية الحمران ٥٠٠ مم وحتي عداية النجمة أمام مستودع البوتجاز، وسيتم قفل المياه عن قرية بخانس، وجزيرة الدوم، والرزقة، والنجمة والحمران.
   
وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة وللاستفسار والشكاوى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ او الأرقام ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ / ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦

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جزيرة الدوم قنا قرية بخانس محافظة قنا مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب

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