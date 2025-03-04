طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الجفالي وناصر منسي وعبد المجيد

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها التونسي أحمد الجفالي لاعب الأبيض خلال مباراة إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.



وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن الجفالي شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مواجهة إنبي ولذلك تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول للقاء.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن أحمد الجفالي يخضع لفحص طبي وأشعة لتحديد حجم إصابته وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك.

وفي سياق متصل أكد رئيس الجهاز الطبي أن ناصر منسي مهاجم الفريق يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، وأضاف أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك شعر بإجهاد وتم إراحته بعد الشوط الأول للقاء.

وحقق الزمالك الفوز الأول تحت قيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني على حساب إنبي بثلاثة دون رد على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبعد 3 تعادلات في 3 مباريات سابقة للزمالك، سجل عبد الله السعيد لاعب الزمالك الهدف الأول في شباك إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

ثم سجل ناصر منسي مهاجم الزمالك الهدف الثاني في مرمى إنبي بالدقيقة 66 وقبل نهاية اللقاء سجل عبد الله السعيد الهدف الثالث والثاني له ليؤمن النقاط الثلاث للزمالك.

وتعرض كل من مصطفى شكشك لاعب إنبي وأحمد الجفالي لاعب الزمالك للإصابة خلال النصف ساعة الأولى وتم استبدالهما.

ودفع بيسيرو باللاعب محمد حمدي ليكون جناح أيسر للفارس الأبيض في الدقيقة 28 من اللقاء.

تشكيل الزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ترتيب الزمالك وإنبي

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

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