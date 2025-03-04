الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

الدولار
الدولار

سعر  الدولار ، شهد سعر صرف الدولار استقرارا، في ختام حركة التعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025.

وترصد “فيتو” سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث. 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.58 جنيها للشراء و50.72 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر  

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.59 جنيها للشراء و50.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول حوالي 50.59 جنيها للشراء و50.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي المصري  

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.58 جنيها للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيها للبيع.

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

 

مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الدولار بالبنوك المصرية اسعار الدولار أسعار العملة الخضراء أسعار العملة الأهلي المصري البنك التجارى الدولى البنوك البنك المركزى المصرى البنوك المصرية

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ للدولار بالبنوك المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع حذر لأسعار الذهب بمنتصف التعاملات، وهذا العيار يسجل 4714 جنيهًا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

جنون الملاذ الآمن، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

ارتفاع كبير لـ سعر جرام الذهب في الصاغة مساء الإثنين 3 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الجفالي وناصر منسي وعبد المجيد

الأرصاد تحذر: تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

أبرزها الأهلي ضد طلائع الجيش، حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري

منوعات

المزيد

أغنية مخالفة للقيم تقود مطربا جزائريا شهيرا إلى السجن 4 أعوام

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، محطات في حياة عثمان بن عفان

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

المزيد
الجريدة الرسمية