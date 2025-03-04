الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة ينعى رئيس نادي الصيد بالمحلة

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، المستشار محمد السبكي رئيس نادي الصيد بالمحلة، الذى وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

صرف مستحقات الحكام

وفي سياق أخراعتمد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صرف المبالغ المستحقة للحكام عن شهر فبراير 2025 نظير إدارتهم للمباريات في الأقسام والمراحل المختلفة، وهي: القسم الثاني ( أ وب ) والقسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع.

كما اعتمد أيضًا صرف المبالغ المستحقة لمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات عن الشهر نفسه بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وكان الصرف قد تأخر يومين عما قرره مجلس الإدارة بضرورة صرف مستحقات الحكام أول كل شهر، وذلك لتزامن آخر أيام الشهر مع يوم الجمعة الذي شهد اقامة معظم المباريات في المسابقات المختلفة ورغبة الاتحاد في احتسابها ضمن الشهر نفسه.

وكان اتحاد الكرة قد اعلن تعيين الكولومبي أوسكار رويز المحاضر الدولي في الفيفا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة المستشار محمد السبكي نادي الصيد بالمحلة هاني ابوريده

مواد متعلقة

أبو ريدة يلتقي أوسكار رويز قبل تسلمه مهام رئاسة لجنة الحكام

اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام والمراقبين لشهر فبراير

ميدو مهددًا: إجراءات رادعة ضد من يحاول ترهيب اتحاد الكرة لمنع حضور الجماهير

اتحاد الكرة يفتتح ورشة عمل الأمن والسلامة بالاستادات
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى إنبي

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

أول تعليق من حماس على اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

منوعات

المزيد

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

أمين مجمع البحوث الإسلامية يدعو إلى استثمار شهر رمضان في تصفية القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية