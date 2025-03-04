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رياضة

تعادل سلبي بين الزمالك وإنبي في الشوط الأول (صور)

الزمالك وإنبي، فيتو
الزمالك وإنبي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد إنبي بالتعادل السلبي بدون أهداف على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض كل من مصطفى شكشك لاعب إنبي وأحمد الجفالي لاعب الزمالك للإصابة خلال النصف ساعة الأولى وتم استبدالهما.

ودفع بيسيرو باللاعب محمد حمدي ليكون جناح أيسر للفارس الأبيض في الدقيقة 28 من  اللقاء.

واستمرت محاولات كلا الفريقين لخطف هدف المقدمة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تشكيل الزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبي  - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

 

 

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

ويسعى الزمالك لتصحيح المسار في الدوري الممتاز وتحقيق فوز غائب على حساب إنبي، بعد التعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام بتروجت، الأهلي وزد بالترتيب. 

ترتيب الزمالك وإنبي 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة،  فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة. 

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