الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التعادل السلبي يستمر بين الزمالك وإنبي بعد 30 دقيقة والإصابات تضرب الفريقين

الزمالك وانبي
الزمالك وانبي

يستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الزمالك ضد إنبي على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتعرض كل من مصطفى شكشك لاعب إنبي وأحمد الجفالي لاعب الزمالك للإصابة خلال النصف ساعة الأولى وتم استبدالهما.

ودفع بيسيرو باللاعب محمد حمدي ليكون جناح أيسر للفارس الأبيض في الدقيقة 28 من  اللقاء.

 

تشكيل الزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبي  - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

 

 

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

ويسعى الزمالك لتصحيح المسار في الدوري الممتاز وتحقيق فوز غائب على حساب إنبي، بعد التعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام بتروجت، الأهلي وزد بالترتيب. 

ترتيب الزمالك وإنبي 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة،  فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الدوري الممتاز الزمالك ضد انبي الزمالك أمام إنبي الزمالك

مواد متعلقة

تعرف على تشكيل إنبي لمواجهة الزمالك في الدوري

أحمد الجفالي يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري الممتاز

ربنا نجانا من الموت، مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يتعرض لحادث سير

ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

أول تعليق من حماس على اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

شاهد الصور التذكارية، السيسي يستقبل قادة وضيوف القمة العربية غير العادية

منوعات

المزيد

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

أمين مجمع البحوث الإسلامية يدعو إلى استثمار شهر رمضان في تصفية القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية