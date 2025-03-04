الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الجزائري: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم

وزير الخارجية الجزائري،
وزير الخارجية الجزائري، فيتو

أكد أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، رفض بلاده القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، منددًا بمحاولات فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

 

وتابع خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر، يجب دعم الفلسطينيين لتثبيت وقف إطلاق النار.


واختتم وزير الخارجية الجزائري، يجب دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ حل دائم وعادل عبر إقامة الدولة الفلسطينية.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

السيسي يرحب بقادة وضيوف القمة العربية الطارئة


ورحب الرئيس السيسي بالحضور وقال في كلمته أتوجه بداية، بخالص التحية وجزيل الشكر، لأخى جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. على جهوده المقدرة، طوال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة ويطيب لى، أن أهنئكم جميعا، وشعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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